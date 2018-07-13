ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв на предвыборном митинге в Пакистане

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв на предвыборном митинге в Пакистане, передают информационные агентства.

Взрыв в юго-западной части Пакистана, в округе Мастунг (провинция Белуджистан), устроил террорист-смертник. В результате погибли 70 человек, еще более 120 участников митинга получили ранения. Среди погибших - кандидат в депутаты ассамблеи Белуджистана, который организовал встречу с избирателями.

Выборы в нижнюю палату парламента Пакистана назначены на 25 июля.-0-