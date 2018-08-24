24 августа, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. III Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане 2-8 сентября.

Церемония открытия состоится 2 сентября в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. Сами Игры будут проводиться на ипподроме и в физкультурно-оздоровительном комплексе в Чолпон-Ата, а также в ущелье Кырчын.

В этом году ожидается участие 3 тыс. спортсменов из 80 стран. Они будут состязаться в 37 видах этноспорта.

Всемирные игры кочевников - проект, предложенный президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в 2012 году в целях возрождения и сохранения в эпоху глобализации культуры кочевой цивилизации, самобытности и укладов жизни народов мира. Игры включают три направления: этнокультуру, этноспорт и науку. Идея заключается в укреплении межэтнического диалога и солидарности общества, сплоченности кочевых народов мира, основанной на традиции предков и общности кочевой культуры, духовном обогащении и воспитании толерантного взаимоотношения между этносами путем возрождения традиций каждого кочевого народа.

Первые Всемирные игры кочевников прошли в 2014 году с участием 22 сборных команд, более 580 спортсменов из 19 стран мира, 188 судей, 230 лошадей, было разыграно 30 комплектов медалей.-0-