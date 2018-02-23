Илон Маск назвал "пароль" от глобального Интернета

Основатель компаний SpaceX и Tesla в шутку назвал пароль для доступа к глобальной сети Wi-Fi. Маск сообщил о нем так: "Никому не говорите, но пароль для доступа это "марсиане".
Пользователи с юмором отреагировали на сообщение миллиардера. Напомним, 22 февраля с космодрома в Калифорнии стартовал Falcon 9 со спутниками для глобального Интернета.
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