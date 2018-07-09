Илон Маск проводит испытания мини-субмарины для спасения школьников в Таиланде

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприниматель и инженер, основатель компании Tesla Илон Маск продолжает сотрудничать с властями Таиланда, чтобы помочь в спасении детей из пещеры Кхао Луанг. Накануне, 8 июля, он опубликовал в Twitter видео подводных испытаний мини-субмарины, собранной из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая призвана помочь вызволить людей из природного плена.

Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) 8 июля 2018 г.

Идея заключается в том, что в капсулу с кислородом посадят ребенка, а затем выведут капсулу наружу с помощью опытных водолазов. Предполагается, что небольшой размер изобретения позволит ему пройти через узкие проходы пещеры Кхао Луанг. Субмарина будет достаточно легкой, чтобы ее смогли несли два дайвера.

Утром 8 июля глава штаба спасательной операции сообщил о начале эвакуации из пещеры. Спасатели в Таиланде вывели из пещеры Кхао Луанг первых четырех школьников с помощью аквалангов. По информации из больницы города Чианграй, где целый этаж выделен для реабилитации спасенных, состояние четверых школьников хорошее. Родители и родственники спасенных детей смогут навестить их сегодня в больнице.

На некоторое время эвакуация оставшихся в пещере людей была приостановлена. В пещере еще находятся восемь детей и их тренер. Сегодня операция по спасению детей была возобновлена.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где пропавшие могли укрыться от прибывавшей воды. Спасатели нашли пропавших в пещере Кхао Луанг лишь 2 июля.-0-