Илон Маск уходит с поста председателя совета директоров Tesla - СМИ

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илон Маск уходит с поста председателя совета директоров компании Tesla, сообщает американский телеканал бизнес-новостей CNBC.

Канал раскрывает подробности досудебной договоренности бизнесмена с комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Он выплатит $20 млн (с такой же суммой придется расстаться и Tesla), а также уйдет с поста председателя совета директоров компании. Должность ему необходимо оставить в течение 45 дней. Бизнесмен не сможет переизбраться на нее в течение трех лет. В компании на его место будут назначены два независимых директора.

Как сообщалось, SEC подала в суд на Илона Маска из-за его сообщения в Twitter. 7 августа 2018 года он назвал цену, по которой компания могла бы выкупить акции у миноритариев - по $420 за акцию. Эта сумма оказалась на 20% больше рыночной стоимости акций на этот день. После заявления ценные бумаги Tesla подорожали на 11%, но позже упали еще ниже, чем раньше. В целом с момента появления этой информации акции Tesla подешевели на 20%. В результате SEC обвинила предпринимателя в мошенничестве. По данным источников газеты New York Times, члены совета директоров Tesla пришли в ярость от этого сообщения, так как Маск не сообщил им о своем намерении. Некоторые акционеры так же, как и комиссия подали на бизнесмена в суд, потому что, по их словам, потеряли на бирже миллионы долларов, играя на понижение.-0-