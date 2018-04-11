Инаугурация Путина состоится 7 мая

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации на новый срок состоится 7 мая. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, сообщают информагентства.

Дмитрий Медведев отметил, что этот отчет последний для нынешнего состава правительства, поскольку после инаугурации Кабинет министров, согласно Конституции, должен сложить свои полномочия. После этого начнется процесс формирования нового правительства.

Президентские выборы в России прошли 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал уверенную победу, получив 76,69% голосов.-0-