26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия начнет производить самолет для гражданских авиалиний. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Таймс оф Индиа", Главное управление гражданской авиации Индии разрешило использовать на гражданских авиалиниях страны самолет Dornier Do 228 производства индийской государственной корпорации Hindustan Aeronautics Limited.

Отмечается, что Dornier Do 228 станет первым гражданским самолетом, который будут выпускать в Индии. Главным управлением гражданской авиации уже выдан сертификат летной годности на этот тип самолета, который теперь можно использовать для перевозки пассажиров в стране и поставлять на экспорт.

Dornier Do 228 - двухмоторный самолет, который способен перевозить 19 пассажиров со скоростью около 400 км/ч на расстояние 700 км. Самолет будет использоваться прежде всего на местных авиалиниях.-0-