Индия повышает импортные пошлины на товары из США

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Индии объявило об увеличении ввозных пошлин на некоторые товары из США в ответ на повышение Вашингтоном пошлин на индийские сталь и алюминий. Соответствующее решение вступит в силу 4 августа, сообщает ТАСС.

Пошлины будут повышены в отношении ряда импортируемых сельхозпродуктов и металлоизделий. Согласно информации индийского Министерства финансов, пошлина на нут вырастет до 60%, чечевицу - до 30%, артемию (род мелкой креветки) - до 15%. Кроме того, увеличатся пошлины на некоторые виды орехов, фруктов, а также на борную кислоту, плоский прокат из нержавеющей стали, детали труб и другую продукцию из металлов.

Из-за повышения Соединенными Штатами пошлин на индийские товары Индия потеряет не менее $241 млн. Руководство страны рассчитывает, что введение ответных мер поможет привлечь в бюджет $239 млн.

Ранее США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, поставляющие продукцию в Соединенные Штаты.-0-