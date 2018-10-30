Индия успешно провела испытания баллистической ракеты Agni-1

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия 30 октября провела успешные испытания баллистической ракеты Agni-1, способной нести ядерную боеголовку. Об этом сообщила газета The Times of India.
Пуск ракеты класса "земля - земля" прошел на полигоне на острове Абдул Калам у побережья штата Одиша. Все тренировочные цели испытаний были поражены.
Ракета Agni-1 стоит на вооружении Вооруженных Сил Индии. Эта одноступенчатая твердотопливная ракета может нести боеголовки разных типов весом до 1 т.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.409 BYN
|2.405 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1178 BYN
|2.116 BYN
|2.121 BYN
|RUB
|3.2213 BYN
|3.216 BYN
|3.225 BYN