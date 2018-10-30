Индия успешно провела испытания баллистической ракеты Agni-1

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия 30 октября провела успешные испытания баллистической ракеты Agni-1, способной нести ядерную боеголовку. Об этом сообщила газета The Times of India.

Пуск ракеты класса "земля - земля" прошел на полигоне на острове Абдул Калам у побережья штата Одиша. Все тренировочные цели испытаний были поражены.

Ракета Agni-1 стоит на вооружении Вооруженных Сил Индии. Эта одноступенчатая твердотопливная ракета может нести боеголовки разных типов весом до 1 т.-0-