Индийский танкер пропал у берегов Африки

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танкер с 22 индийскими моряками на борту пропал у берегов Бенина и уже более двух суток не выходит на связь, сообщают информагентства.

Судно перевозило около 13,5 тыс. т топлива на общую сумму $8,1 млн. Последняя информация о танкере поступила 31 января, когда корабль пришвартовался в портовом городе Бенина Котону. После этого связь с ним была потеряна.

По одной из версий, судно могло быть захвачено пиратами для того, чтобы присвоить груз или потребовать выкуп за моряков. Но эта версия пока не получила подтверждения.

Министерство судоходства Индии обратилось к профильным ведомствам в Бенине и Нигерии с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего танкера и членов экипажа.-0-