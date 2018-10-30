Инициатива "Один пояс, один путь" направлена на всеобщее развитие - Ли Баошань

30 октября, Боао /Корр. БЕЛТА/. Китайская инициатива "Один пояс, один путь" направлена на всеобщее развитие, и сегодня можно уже говорить о ее переходе на новый, более высокий и качественный этап реализации. Такое мнение высказал сегодня на форуме сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" - 2018, который проходит в китайском Боао, глава газеты "Жэньминь жибао" Ли Баошань, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время перед человечеством стоят серьезные вызовы. Эффективные ответы на них можно найти лишь совместными усилиями. Нам представляется, что инициатива "Один пояс, один путь" как раз может предложить модель решений для многих проблем современности, содействовать поддержанию мира и расширению глобальной кооперации", - заявил Ли Баошань.

По его словам, важной особенностью этого масштабного проекта является тот факт, что он учитывает интересы развивающихся стран, а не ориентирован исключительно на ведущие экономики планеты.

Говоря о внешней политике Китая, Ли Баошань подчеркнул, что КНР за последние годы внесла значимый вклад в поддержание стабильности в регионе и мире. "Китай не строит барьеры и преграды для других стран, он выступает против применения силы и приветствует взаимодействие во всех сферах, - сказал он. - Здесь важно отметить, что инициатива "Один пояс, один путь" реализуется в соответствии с существующими международными правилами. Не исключено, что со временем мы все придем к выводу о необходимости совершенствования международной правовой системы, но это должна быть естественная эволюция на беспристрастной и прозрачной основе".

Приветствуя участников форума, Ли Баошань констатировал, что данное мероприятие из года в год демонстрирует динамику и находит поддержку среди многих стран. "Наш форум - хорошая платформа для диалога СМИ. "Жэньминь жибао" будет поощрять международный обмен и сотрудничество, мы будем стремиться идти в ногу с новыми течениями в области медиа и сфере информационных технологий. Тема инноваций всегда будет в фокусе наших международных встреч", - добавил он.

Форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" - 2018 организован редакцией влиятельной китайской газеты "Жэньминь жибао", комитетом Коммунистической партии Китая и правительством провинции Хайнань.-0-