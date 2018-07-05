Иностранцев без виз будут проверять перед поездкой в ЕС

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европарламент одобрил введение с 2021 года европейской системы обязательной онлайн-регистрации (ETIAS). Согласно новым правилам граждане стран, имеющих соглашение о безвизовом режиме с государствами ЕС, будут проходить проверку безопасности перед поездкой, сообщает ТАСС.

Граждан свыше 60 стран и территорий обяжут заполнять перед поездкой в ЕС электронную анкету. Иностранцы должны будут предоставить информацию о себе, о цели поездки и маршруте. В частности, туристу потребуется указать, привлекался ли он к уголовной и административной ответственности на протяжении последних 10 лет. В случае если желающий посетить ЕС обвинялся в терроризме, для него упомянутый временной промежуток составит 20 лет.

После заполнения анкеты иностранцы получат сертификат, необходимый для пересечения границы. Документ будет действителен в течение 3 лет.

Стоимость проверки для туриста составит 7 евро. Услуга будет предоставляться бесплатно лицам моложе 18 и старше 70 лет.

Каждый запрос от иностранных граждан будет автоматически сверяться со всеми доступными базами данных, в том числе на предмет того, не был ли утерян или украден выездной документ, нет ли ордера на арест в отношении этого человека. Сообщается, что большинство просителей будет получать разрешение на въезд почти мгновенно. Если у заявителя обнаружится криминальное прошлое или он подтвердит факт пребывания в горячей точке, его анкета будет проверяться вручную. Специалисты дадут оценку тому, насколько большую угрозу представляет такой человек с точки зрения безопасности, миграционного законодательства или эпидемиологического контроля.

Внедрение системы обязательной онлайн-регистрации одобрили 494 представителя Европарламента, 115 депутатов высказались против, 30 воздержались. Прежде чем вступить в силу, решение должно быть согласовано с Советом ЕС и опубликовано в "Официальном журнале ЕС".-0-