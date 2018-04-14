Инспекторы ОЗХО прибыли в Сирию и готовы выехать в город Дума

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовы выехать в сирийский город Дума. Об этом сказал сегодня на заседании Совета Безопасности ООН Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как сообщает ТАСС, Антониу Гутерриш подчеркнул, что инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) находятся в Сирии и готовы выехать на место инцидента в сирийском городе Дума. "Группа экспертов уже находится в Сирии, - сообщил он. - Я получил информацию о том, что планы этой группы по посещению места инцидента уже выработаны и группа готова выехать".

По его словам, ООН не может независимо подтвердить, что при ударе по Сирии не погибли люди. "Правительство Сирии сообщило, что были применены ракеты класса "земля - воздух", - продолжил он. - Российские и американские источники указали, что жертв среди гражданского населения не было. ООН не может дать независимое подтверждение подробностей".

Инцидент в сирийском городе Дума "требует тщательного и беспристрастного расследования", подчеркнул Генсек. "Я буду и впредь взаимодействовать с Организацией по запрещению химического оружия в том, что касается проведения необходимого расследования", - отметил он в заключение.

Как сообщалось, 10 апреля ОЗХО приняла решение направить в Сирию группу экспертов для расследования утверждений о возможном применении химоружия. Сегодня они должны были прибыть на место и начать работу, однако относительно этого возникали сомнения после удара по Сирии со стороны США и союзников.-0-