Иосиф Кобзон госпитализирован в одну из клиник Москвы

В понедельник, 16 апреля, СМИ сообщили о госпитализации в московскую клинику певца Иосифа Кобзона. Причиной госпитализации называют нарушение сердечного ритма.
Помощница артиста факт госпитализации подтвердила, но причиной называет плановое обследование.
Иосиф Кобзон родился в 1937 году, советский и российский эстрадный певец, музыкальный и общественный деятель, первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по культуре.
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