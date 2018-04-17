Иосиф Кобзон госпитализирован в одну из клиник Москвы

В понедельник, 16 апреля, СМИ сообщили о госпитализации в московскую клинику певца Иосифа Кобзона. Причиной госпитализации называют нарушение сердечного ритма.

Помощница артиста факт госпитализации подтвердила, но причиной называет плановое обследование.

Иосиф Кобзон родился в 1937 году, советский и российский эстрадный певец, музыкальный и общественный деятель, первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по культуре.