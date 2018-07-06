Иран и "пятерка" договорились защищать свои компании от санкций США

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники заседания Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки (Иран и пятерка посредников ООН: Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия) на уровне глав МИД договорились защищать свои компании от американских санкций. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении комиссии по итогам встречи в Вене.

ЕС также расширяет мандат Европейского инвестиционного банка по внешнему кредитованию, чтобы он распространился на Иран.

В целом участники встречи подтвердили, что "отмена санкций и получение Ираном связанных с этим дивидендов в обмен на выполнение своих обязательств по ядерной программе являются неотъемлемой частью совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".

В документе подчеркивается, что участники переговоров заявили о намерении развивать более широкие экономические и отраслевые отношения с Ираном, поддерживать финансовые каналы, продолжать экспорт нефти, газового конденсата, нефтепродуктов и нефтехимии, поддерживать отношения в сфере морских (включая доставку и страхование), наземных, воздушных и железнодорожных перевозок, а также поощрять страхования экспортных кредитов.

Участники встречи договорились обеспечивать ясную и эффективную помощь экономическим агентам, осуществляющим торговлю с Ираном, в частности малым и средним предприятиям, поощрять дальнейшие инвестиции в Иран. Они подчеркнули необходимость защитить экономических агентов в сфере их инвестиций и другой коммерческой и финансовой деятельности в Иране.

Совместный всеобъемлющий план действий (так называемая сделка по иранскому атому) был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция) в 2015 году, в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и ЕС. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из соглашения СВПД. Он пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.-0-