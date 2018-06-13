Иран, Ирак и Венесуэла против увеличения объемов добычи нефти в рамках ОПЕК+

Иран, Ирак и Венесуэла высказались против предложения об увеличении добычи нефти в рамках договора ОПЕК+. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в ОПЕК.

"Изменить решение очень сложно. Иран, Ирак и Венесуэла, а также некоторые другие страны будут настаивать на сохранении лимита добычи по договору ОПЕК+ до конца 2018 года", - отметил один из источников Reuters.

ОПЕК рассматривает предполагаемые действия вокруг сделки ОПЕК+. Среди них - увеличение добычи нефти и отсрочка увеличения объемов.

Допускается также возможность незначительного роста добычи, но он должен быть постепенным для предоставления возможности оценки влияния этих действий на рынок.

О необходимости смягчить квоты по ограничению объемов добычи в рамках сделки ОПЕК+ заявляли ранее российский министр энергетики Александр Новак и саудовский министр Халед аль-Фалех. Они считают, что падение объемов добычи в Венесуэле и возможное падение поставок из Ирана из-за американских санкций могут привести к дефициту предложения. Восстановление добычи может начаться уже со второго полугодия 2018 года.

Речь идет, вероятнее всего, об 1 млн баррелей в сутки. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК может в короткие сроки нарастить добычу на 1,1 млн баррелей в сутки.