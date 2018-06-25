Иран подал в Международный суд ООН иск к США на $2 млрд

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран подал в Международный суд ООН иск к Соединенным Штатам, поскольку те заморозили средства Центрального банка Исламской Республики Иран на сумму $2 млрд. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителя иранского МИДа Бахрама Гасеми.

По словам Бахрама Гасеми, иск Ирана будет рассматриваться Гаагским судом в октябре 2018 года. Представитель иранского внешнеполитического ведомства также отметил, что Тегеран считает действие американского правительства незаконным.

20 апреля 2016 года Верховный суд США, отвергнув апелляцию Ирана, подтвердил решение американского суда низшей инстанции по выплатам компенсаций на сумму $2 млрд родственникам американских морских пехотинцев, погибших в 1983 году при взрыве казарм США в Бейруте (Ливан). При рассмотрении дела в 2007 году американский суд опирался на показания истцов, считавших, что взрыв осуществили боевики ливанского шиитского движения "Хезболлах" при активной поддержке иранских должностных лиц.

Предполагается, что компенсации будут начисляться из активов иранского Центрального банка, которые хранятся в Citibank.

В мае 2018 года Министерство финансов США ввело санкции против главы Центрального банка Ирана Валиуллы Сейфа.-0-