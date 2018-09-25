Иран полностью выполняет условия ядерной сделки - Могерини

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники ядерной сделки с Ираном считают, что Тегеран полностью выполняет ее условия, и готовы продолжать сотрудничество с ним в экономической и научно-технической сферах. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после встречи с представителями пяти стран (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция), участвующих в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает ТАСС.

Федерика Могерини зачитала совместное заявление государств "пятерки", в котором говорится, что участники СВПД признали полное выполнение Ираном обязательств, касающихся ядерной сферы, что подтверждается докладами МАГАТЭ.

В документе отмечается, что участники СВПД продолжат оказывать поддержку Ирану в модернизации исследовательского реактора в Араке, перестройке объекта в Фордо в центр ядерных технологий и физических исследований, а также в проектах в сфере применения мирного атома.

Как сообщает ВВС, Федерика Могерини заявила, что участники иранской ядерной сделки намерены защищать свободу своих экономических структур в ведении законного бизнеса с Ираном. В частности, она анонсировала создание новой платежной системы для поддержания бизнеса с Ираном в условиях санкций США. Система будет способствовать тому, чтобы нефтяные компании и предприятия продолжали вести торговлю, не полагаясь на рынок и доллар США.

Совместный всеобъемлющий план действий был заключен постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Договоренность ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, несмотря на подтверждения МАГАТЭ о соблюдении Тегераном с 2015 года всех взятых на себя обязательств в рамках ядерного договора. В августе американский лидер подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана.

ЕС, выступивший за сохранение ядерной сделки, в настоящее время продолжает сотрудничать с Ираном. Таким образом, санкции США в отношении Ирана не действуют на территории европейских государств.-0-