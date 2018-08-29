Иран пригрозил выходом из ядерной сделки

29 августа, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что если ядерная сделка не будет защищать национальные интересы страны, то Иран выйдет из нее. Об этом он заявил на встрече с Президентом Ирана Хасаном Роухани и членами кабинета министров.
Али Хаменеи также отметил, что необходимо продолжить переговоры с Европой, но "надо прекратить надеяться на нее особенно в вопросах, касающихся СВПД или экономики". Кроме того, он опроверг любую возможность диалога с нынешней администрацией США.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) заключен постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Эта договоренность ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана.
В августе американский лидер подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана. Так, с 7 августа возвращаются в силу ограничения против суверенного госдолга Ирана и его национальной валюты, а также ограничения на торговлю с Ираном металлами и ценными металлами и на покупку правительством этой страны долларов.
Второй этап восстановления санкций против Ирана коснется энергетического сектора экономики, сделок, относящихся к нефти, операций с Центробанком Исламской Республики, а также ее портов и судостроительной отрасли. Имплементацию второго этапа возвращения в действие санкций Вашингтон начнет 4 ноября 2018 года.
ЕС, выступивший за сохранение ядерной сделки, в настоящее время продолжает сотрудничать с Ираном. Таким образом, санкции США в отношении Ирана не действуют на территории европейских государств.-0-
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