Иран примет решение по СВПД после переговоров с участниками ядерной сделки

23 июня, Москва /БЕЛТА - ИРНА/. Иран примет решение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) после переговоров с участниками ядерной сделки. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который с рабочим визитом находится в Москве.

Замминистра отметил, что СВПД не находится в нормальном состоянии из-за выхода США из сделки и введения повторных санкций в отношении Ирана. "Мы ждем - смогут ли оставшиеся стороны сделки, в том числе европейские государства, Россия и Китай, компенсировать выход США из СВПД и обеспечивать выгоды Ирана от ядерной сделки", - сказал он.

"Наше решение зависит от переговоров с европейскими странами, Россией и Китаем", - подчеркнул Аббас Аракчи. По его словам, после завершения переговоров станет ясно - будет ли приверженность Ирана ядерной сделке обеспечивать интересы страны или нет.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе его страны из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства.-0-