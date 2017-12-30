"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге, который произошел 27 декабря, сообщают мировые информагентства.

Как сообщалось, взрывное устройство с поражающими элементами мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте сработало возле камер хранения магазина "Перекресток". По уточненным данным, пострадали 18 человек, девять из которых находятся в больницах. Президент России Владимир Путин охарактеризовал ранее произошедшее как теракт.

В середине декабря спецслужбы России сообщили о задержании семерых сторонников ИГ, готовивших теракты в "местах массового нахождения людей, в том числе в одном из культовых учреждений". Как выяснилось позднее, одной из целей террористов должен был стать Казанский собор.-0-