Испанская полиция отпустила на свободу Уильяма Браудера

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был отпущен на свободу после задержания в Испании, так как ордер на его арест не был действующим, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию национальной полиции Испании.

"Было подтверждено, что он (ордер Интерпола) не имел силы, поэтому его (Браудера) отпустили", - говорится в сообщении полиции.

Ранее Уильям Браудер написал в своем аккаунте в Twitter, что он "задержан испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол".

Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в преднамеренном банкротстве, уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд российских рублей и осудил его на девять лет колонии заочно. Такой же приговор вынесен деловому партнеру Браудера Ивану Черкасову. Также был удовлетворен гражданский иск к Браудеру и Черкасову на 4,2 млрд российских рублей. В январе 2018 года адвокаты Браудера обжаловали приговор Тверского суда.

Генпрокуратура России неоднократно направляла в Интерпол запрос на арест основателя Hermitage Capital.-0-