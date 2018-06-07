Исполнитель теракта в Стокгольме приговорен к пожизненному заключению

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, который совершил наезд на людей в центре Стокгольма в апреле 2017 года, приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает ТАСС.

Вердикт сегодня огласил окружной суд Стокгольма. "Этот человек осужден за террористические преступления", - отмечено в суде.

7 апреля 2017 года Рахмат Акилов на угнанном грузовике проехал на большой скорости по пешеходной улице в центре Стокгольма. В результате теракта погибли пять человек, 10 получили ранения.-0-