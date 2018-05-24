Исполнительный директор Kyodo News указал на важность привлечения молодежи в штат СМИ

24 мая, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Исполнительный директор Kyodo News Хироки Сугита на саммите информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал привлечение молодежи в штат СМИ одним из важнейших факторов выживания.

"Нужно вливать свежую кровь, искать новые таланты среди молодежи. Нужно создавать некие корпоративные университеты, чтобы обучить их необходимым навыкам, делать это сообща, чтобы выжить", - сказал Хироки Сугита.

Он также призвал информагентства к взаимодействию с новыми медиа: "Мы сейчас соперничаем с новыми медиа, но конкуренция может нас и похоронить, поэтому нужно сотрудничать".

Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов подчеркнул, что у информагентств в настоящее время строятся неоднозначные отношения с социальными сетями и сервисами как площадками дистрибуции. "Социальные сети имеют неопровержимый аргумент в этом споре - это цифры, количество аудитории, и потому диктуют свои правила, которые позволяют им максимально монетизировать свою аудиторию. Медиа несут значительные затраты на производство контента, при этом имеют все меньше возможностей монетизировать аудиторию традиционными способами на своих сайтах. По сути, маржу медийного бизнеса сегодня полностью состригают социальные сети", - сказал Сергей Михайлов. По его словам, задача профессиональных медиа - максимально использовать в работе потенциал соцсетей, при этом в максимально сжатые сроки верифицировать поступающую от них информацию.

Генеральный директор информационного агентства "Арменпресс" Арам Ананян со своей стороны подчеркнул, что традиционные СМИ и особенно информагентства находятся в авангарде технологического развития в плане искусственного интеллекта, создания новостей и использования социальных областей. По его словам, традиционным СМИ ничего не угрожает, а главные вызовы состоят в том, чтобы не забывать про свою миссию - говорить правду, заниматься настоящей журналистикой, не забывать о нравственных обязательствах как журналистов.

"Агрегаторы заканчиваются там, где начинается настоящая журналистика", - подчеркнул он. Для успеха на рынке, по мнению Арама Ананяна, следует усиливать свои бренды, делать все возможное, чтобы поднимать медиаграмотность потребителей, кроме того, традиционным СМИ не следует реагировать на острую критику со стороны новых медиа.

Саммит информационных агентств прошел сегодня в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ. В нем приняли участие руководители почти 30 крупнейших новостных служб. В Санкт-Петербург приехали участники из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Египта, Ирана, Испании, Италии, США, Японии и др.

Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия".-0-