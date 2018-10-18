Источник: ИГ захватила в плен более 700 человек в Сирии, в том числе европейцев

18 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" захватили в заложники более 700 человек в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в том числе граждан западноевропейских и других стран, сообщил военно-дипломатический источник. Он отметил, что атаки террористов подвергся лагерь беженцев в зоне действия коалиционных сил, возглавляемых США.

"13 октября боевики ИГ совершили нападение на лагерь беженцев в районе близлежащего населенного пункта Эль-Бахра, в результате которого захватили в заложники и вывезли в подконтрольный им Хаджин около 130 арабских семей", - сказал источник.

По его данным, среди заложников ИГ в этом районе находятся более 700 человек, в том числе граждане западноевропейских и других государств.

Для освобождения заложников экстремисты требуют от Сирийских демократических сил (СДС), ведущих боевые действия на стороне коалиции, отпустить всех своих ранее арестованных сторонников и передать территории на восточном берегу Евфрата. В качестве давления проводятся ежедневные казни заложников, отметил собеседник.

Нападение на лагерь беженцев произошло на фоне попытки наступления Сирийских демократических сил, поддерживаемых коалицией во главе с США. Источник отмечает, что неудачи СДС вызваны ошибками военных США, координирующих операцию. В частности, в районе Хаджин американские ВВС нанесли бомбовый удар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции по наступающему на ИГ курдскому формированию. В результате погибли 6 курдских бойцов и еще примерно 15 получили серьезные ранения. Наступление было сорвано, район перешел под контроль ИГ.-0-