Исторический центр Венеции затопило после сильных дождей

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Треть исторического центра Венеции пострадала от "высокой воды", сообщает ТАСС.
Уровень воды в среднем повысился на 119 см, что на 1 см меньше критического показателя. Местами вода поднялась на 199 см.
По мнению специалистов, наводнение вызвано падением атмосферного давления, что обусловлено волной атлантического циклона, достигшего севера Апеннин. На северные регионы Италии обрушились дожди, в некоторых областях объявлено штормовое предупреждение.
На юге установилась аномально теплая погода с температурами выше среднесезонной. Ей предшествовал "сибирский буран", который принес на Апеннины снег и сильные ветры. В ближайшие дни метеорологи прогнозируют очередное похолодание.-0-
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