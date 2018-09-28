28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многоцелевой истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США потерпел крушение в Южной Каролине. Об этом сообщил телеканал CNN.
По данным СМИ, самолет разбился около базы Корпуса морской пехоты США Бьюфорт. Пилот катапультировался. Его осматривают медики.
F-35 - многоцелевой истребитель, спроектированный с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Вместе с США в проекте его создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. F-35 выпускается в трех модификациях: F-35A, F-35B и F-35C.-0-
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