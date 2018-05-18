Итальянец лишился рук и ног из-за ошибочного диагноза

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский спортсмен Давиде Морана лишился рук и ног из-за того, что врач перепутал менингит с гриппом. О трагическом случае сообщил The Sun.
Итальянец проживал в городе Мурсия на юго-востоке Испании. В январе 2018 года Давиде обратился отделение неотложной помощи с жалобами на боли в челюсти и лихорадку. После сдачи анализов врачи поставили ему диагноз "грипп" и отправили домой.
Но затем его состояние ухудшилось: температура поднялась до 39 градусов, его рвало, а лицо покрылось коричневыми пятнами.
Давиде рассказывает: "Я чувствовал сильную слабость. Ноги болели, они были как будто замороженные, и когда я снял носки, то увидел такие же коричневые пятна, что и на лице, только намного больше".
Итальянец снова обратился в больницу, где ему диагностировали менингит. Из-за инфекции менее чем за два дня пятна покрыли большую часть его тела. Давиде также поставили диагноз полиорганной недостаточности, и его пришлось ввести в искусственную кому. Всего через неделю ему ампутировали обе руки и обе ноги.
До трагического случая мужчина любил заниматься плаваньем и бегом, много времени проводил с друзьями. Его родственники отмечают, что даже после этого испытания он пытается оставаться позитивным и готов начать новую жизнь. Сейчас Давиде Морана пытается собрать деньги с помощью краудфандинга на протезы. -0-
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