Итальянец прятал 41 млн фальшивых евро в пластиковых бочках

67-летний житель Италии, подозреваемый в фальшивомонетничестве, хранил дома свыше 40 млн поддельных евро. Причем держал он их, по сообщениям информагентств, в пластиковых бочках в сарае.
Карабинеры проводили обыск в доме, расположенном в местечке Торре-дель-Греко под Неаполем. Поначалу ничего не выдавало крупный схрон. Однако затем правоохранители внимание на стоящие в хозпостройке пластиковые контейнеры.
В них нашли 90 пакетов с подделками достоинством 50 и 100 евро. Общая сумма находки составила почти 41 млн евро. При этом карабинеры отметили крайне высокую степень подделки.
Там же подозреваемый хранил и три клише для печати купюр номиналом 50 евро и около двух десятков листов с пробными оттисками. Перепись всех вещдоков заняла у правоохранителей свыше пяти часов.
По факту обнаружения поддельных банкнот начата проверка. Все купюры конфискованы, а мужчина заключен под стражу в тюрьме Поджиореале. Не исключено, что высококачественные изображения купюр для клише он взял с фотостоков.
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