Итальянец стрелял по прохожим с балкона

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель города Беллона в южной области Кампания открыл стрельбу с балкона своего дома, ранены четыре человека, сообщают информагентства.
Мужчина с ружьем заперся в квартире. По заявлениям очевидцев, он грозился убить свою супругу, а потом стал палить по прохожим. На улице началась паника.
Ранения получили четыре человека. Среди них - карабинер, который приехал по вызову на место ЧП.-0-
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