Итальянец стрелял по прохожим с балкона

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель города Беллона в южной области Кампания открыл стрельбу с балкона своего дома, ранены четыре человека, сообщают информагентства.

Мужчина с ружьем заперся в квартире. По заявлениям очевидцев, он грозился убить свою супругу, а потом стал палить по прохожим. На улице началась паника.

Ранения получили четыре человека. Среди них - карабинер, который приехал по вызову на место ЧП.-0-