Итальянские корабли сопроводят "Аквариус" с мигрантами к берегам Испании

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские суда сопроводят "Аквариус" с мигрантами к берегам Испании. Об этом сообщает Euronews.

Спасательное судно "Аквариус" с 629 мигрантами на борту получило инструкции направиться в испанский порт Валенсия. К перегруженному судну также подойдут два итальянских корабля, которые заберут часть пассажиров. Кроме того, на борт "Аквариуса" будут доставлены дополнительные продукты питания.

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес, которая находится на корабле, сообщала, что погодные условия ухудшились, мигрантам не хватает одежды и одеял. Также им недоставало продуктов питания и воды. Ночью на палубе наблюдались драки. Путь до Испании может занять несколько дней.

#BREAKING currently clearing the main deck to receive supplies delivered by Italian coast guard. #Aquarius will then be asked to transfer some people to two other vessels and all 629 passengers are to be taken to Spain. pic.twitter.com/SYFpGg1gqg