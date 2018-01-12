Итальянский грабитель написал о своем злодеянии рассказ

Грабителя, совершившего налет на почтовое отделение, так вдохновил собственный поступок, что он написал об этом рассказ. Впоследствии это стало весомой уликой в глазах правоохранителей, передают информагентства.

Ограбление произошло в середине декабря. Вооруженный пистолетом пожилой мужчина ворвался в здание почтового отделения в пригороде Бергамо и вынудил работников отдать ему содержимое сейфа. В результате налетчик стал богаче на 650 евро.

Его задержали 12 января в соседнем городке. В момент задержания мужчина протянул карабинерам рукопись с детальным описанием произошедшего.

Ранее его уже арестовывали за аналогичные деяния, однако почему-то мужчина не предъявлял столь подробные рукописи.