Итальянский грабитель написал о своем злодеянии рассказ

Грабителя, совершившего налет на почтовое отделение, так вдохновил собственный поступок, что он написал об этом рассказ. Впоследствии это стало весомой уликой в глазах правоохранителей, передают информагентства.
Ограбление произошло в середине декабря. Вооруженный пистолетом пожилой мужчина ворвался в здание почтового отделения в пригороде Бергамо и вынудил работников отдать ему содержимое сейфа. В результате налетчик стал богаче на 650 евро.
Его задержали 12 января в соседнем городке. В момент задержания мужчина протянул карабинерам рукопись с детальным описанием произошедшего.
Ранее его уже арестовывали за аналогичные деяния, однако почему-то мужчина не предъявлял столь подробные рукописи.
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