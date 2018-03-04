Итальянцы голосуют на парламентских выборах с "умеренным энтузиазмом"

Голосование на парламентских выборах в Италии продолжится до 1-00 по минскому времени. По сообщениям информагентств, избиратели голосуют с "умеренным энтузиазмом".

Избирателям предстоит сделать выбор с 07-00 до 23-00. Пять лет назад выборы чуть не завели страну в политический тупик и годом ранее маячила реальная перспектива досрочных выборов из-за провала конституционной реформы, однако кабинет доработал положенный срок.

Нынешняя избирательная кампания проходит в условиях изменившегося законодательства, которое не гарантирует стабильного управления. По замечаниям аналитиков, многие избиратели находятся в своеобразном "вакууме", не имея четких предпочтений и желания отдавать голос за ту или иную партию или коалицию.

Правоцентристская коалиция (в составе партий "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони, "Лиги" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони), левоцентристская Демократическая партия (ДП) и антисистемное "Движение "5 звезд" - основные противники на данных выборах. Всего в избирательном бюллетене 19 партий.

Согласно прогнозам, вряд ли одна партия или коалиция преодолеет 40%-ный барьер, необходимый для формирования большинства. Скорее всего, коалиции придется создавать уже после итогового подсчета голосов.

Напомним, парламент Италии формирует правительство и выдвигает кандидатуру премьер-министра страны - фактического главу государства.