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Из Херсонской области вывезли 700 человек

В мире 08.09.2018 | 19:15

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаев химического отравления жителей Херсонской области в результате выбросов на заводе "Крымский титан" не было, необходимости в эвакуации населения нет. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

В министерстве отметили, что с целью профилактики и предупреждения возможных негативных последствий для здоровья детей около двух тысяч человек вывезут в город Скадовск. Речь идет о семьях с детьми.

Планируется, что дети будут находиться на отдыхе 10 дней.

27 августа на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Позже было установлено, что наличие химических веществ в воздухе связано с выбросами с завода "Крымский титан".-0-

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