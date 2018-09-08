Из Херсонской области вывезли 700 человек

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаев химического отравления жителей Херсонской области в результате выбросов на заводе "Крымский титан" не было, необходимости в эвакуации населения нет. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.
В министерстве отметили, что с целью профилактики и предупреждения возможных негативных последствий для здоровья детей около двух тысяч человек вывезут в город Скадовск. Речь идет о семьях с детьми.
Планируется, что дети будут находиться на отдыхе 10 дней.
27 августа на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Позже было установлено, что наличие химических веществ в воздухе связано с выбросами с завода "Крымский титан".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4894 BYN
|2.485 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1389 BYN
|2.142 BYN
|2.15 BYN
|RUB
|3.1012 BYN
|3.08 BYN
|3.104 BYN