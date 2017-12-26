Из Национального архива Великобритании пропали тысячи документов

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из Национального архива Великобритании утеряны тысячи документов, которые взяли и не вернули государственные служащие королевства, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Guardian.

Так, из архива пропали документы, касающиеся войны между Великобританией и Аргентиной за контроль над Фолклендскими островами в 1982 году, испытаний вакцин против полиомиелита, этнополитического конфликта в Северной Ирландии и британского мандата в Палестине. Кроме того, служащие британского МВД забрали из архива "письмо Зиновьева" - документ с призывом к вооруженному восстанию в адрес английских коммунистов, якобы написанный председателем исполкома Коминтерна Григорием Зиновьевым.

В архив также не были возвращены документы, касающиеся действий Коммунистической партии Великобритании в период холодной войны, отчет для кабинета министров по ситуации в Северной Ирландии в 1970-х годах и бумаги, в которых, как утверждает газета, раскрывалось, как правительство Великобритании после революции 1917 года "завладело хранящимися в британских банках средствами правительства России".

Отмечается, что в некоторых случаях из архивных папок изымали не весь документ, а несколько его страниц.-0-