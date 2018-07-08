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Из пещеры Кхао Луанг в Таиланде достали на поверхность четверых школьников

В мире 08.07.2018 | 21:06

В результате операции по спасению заблокированных в подземелье школьников в первый день удалось доставить на поверхность четыре ребенка. Об этом сообщает агентство Reuters. Три из них были доставлены в больницу вертолетами санавиации, а один машиной скорой помощи. Ситуация осложняется тем, что большинство школьников не умеют плавать. Утром 6 июля появилась информация о том, что в пещере начинает заканчиваться кислород, увеличивается процент содержания углекислого газа.

Спасателям удалось осушить часть пещер, но остаются участки, где необходимо плыть под водой. Самым опасным остается участок, в котором ширина лаза не превышает 45 см. На данный момент спецоперация приостановлена. Дайверам необходимо заменить баллоны со сжатым воздухом.

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Теги
дети, происшествия, Таиланд
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