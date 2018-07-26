Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировано более 10 тыс. человек

Природный пожар на юге штата Калифорния продолжает распространяться. И теперь достиг города Айдилуайлд к востоку от Лос-Анджелеса. В общей сумме из-за пожаров уже эвакуировано 12 тыс. человек. Об этом сообщает местный телеканал 8 News NOW.

По данным служащих национального заповедника Сан Бернардино, пожар уже охватил более 12 квадратных километров. На странице национального парка в Twitter объявлено о "немедленной эвакуации" для жителей районов Айдилуайлда.

Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC), в стране бушует более 60 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на западе страны и в штате Аляска. В штатах Калифорния, Колорадо и Юта эвакуированы сотни жителей. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 11,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 30 тысяч. Губернатор штата Калифорния 6 июля объявил режим ЧС в округе Сан-Диего в связи с лесными пожарами.