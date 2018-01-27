Из-за небывалой эпидемии гриппа в Японии заболели 3 млн человек

Массовая вспышка эпидемии гриппа привела к заболеванию 2,83 млн человек по всей Японии. При этом, как передают информационные агентства, в стране отмечена нехватка врачей.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии отмечает, что на одного врача в настоящее время приходится 52 пациента с подозрением на грипп. В то же время на острове Косю, например, один врач наблюдает сразу до 80 пациентов.
В течение последней недели число заболевших выросло на 1 млн человек. Жителям Японии порекомендовали избегать мест массовых скоплений людей, носить защитные маски и часто мыть руки.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9722 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.5321 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN