Из-за небывалой эпидемии гриппа в Японии заболели 3 млн человек

Массовая вспышка эпидемии гриппа привела к заболеванию 2,83 млн человек по всей Японии. При этом, как передают информационные агентства, в стране отмечена нехватка врачей.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии отмечает, что на одного врача в настоящее время приходится 52 пациента с подозрением на грипп. В то же время на острове Косю, например, один врач наблюдает сразу до 80 пациентов.

В течение последней недели число заболевших выросло на 1 млн человек. Жителям Японии порекомендовали избегать мест массовых скоплений людей, носить защитные маски и часто мыть руки.