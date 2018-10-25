Из-за непогоды 146 населенных пунктов Украины остались без электричества

25 октября, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. В Украине из-за непогоды без электричества остались 146 населенных пунктов в 9 областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"С 24 на 25 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 146 населенных пунктов в 9 областях", - говорится в сообщении.

Без электроснабжения остались Винницкая, Львовская, Тернопольская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Луганская, Закарпатская, Донецкая и Волынская области. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.-0-