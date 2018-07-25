Из-за непогоды без электричества остались 66 населенных пунктов Украины

25 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине из-за гроз и порывистого ветра без электроснабжения остались 66 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены населенные пункты во Львовской, Киевской, Черновицкой, Луганской и Днепропетровской областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.-0-