В Москве из-за пожара из института эвакуировали 50 человек

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации произошел в Москве на Большой Черкизовской улице. Об этом сообщает Пятый телевизионный канал.

Из здания экстренно эвакуировали 50 человек. На данный момент открытое горение ликвидировано. О пострадавших сведений нет. На месте пожара работают экстренные службы.-0-