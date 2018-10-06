В Москве из-за пожара из института эвакуировали 50 человек

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации произошел в Москве на Большой Черкизовской улице. Об этом сообщает Пятый телевизионный канал.
Из здания экстренно эвакуировали 50 человек. На данный момент открытое горение ликвидировано. О пострадавших сведений нет. На месте пожара работают экстренные службы.-0-
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