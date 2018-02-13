Из-за пожара на борту самолета в аэропорту Лос-Анджелеса эвакуированы 144 человека

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на борту самолета авиакомпании Southwest Airlines, ожидавшего 12 февраля команды на взлет в аэропорту Лос-Анджелеса. Из-за инцидента были эвакуированы 144 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта имени Джона Уэйна.

На борту самолета, который должен был выполнять рейс 2123 Лос-Анджелес - Сан-Хосе, находились 139 пассажиров и пятеро членов экипажа. "Ввиду пожара, возникшего, очевидно, в резервном блоке питания, экипаж решил провести эвакуацию. Обошлось несколькими незначительными травмами, госпитализировать никого не пришлось", - сообщила пресс-служба аэропорта.

Возгорание потушено. Аэропорт имени Джона Уэйна возобновил работу в штатном режиме.-0-