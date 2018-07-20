Из-за проливных дождей на северо-западе Китая погибли 12 человек

20 июля, Ланьчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Из-за продолжительных ливней и наводнений в северо-западной китайской провинции Ганьсу, погибли 12 человек, еще 39 пострадали.
Проливные дожди начались 18 июля в Линься-Хуэйском автономном округе провинции Ганьсу, где максимальная сила осадков в течение нескольких часов достигала 100 мм, что привело к серьезным последствиям и ущербу.
Сообщается, что 4 человека числятся пропавшими без вести, 39 пострадавших были госпитализированы.
В уезде Гуанхэ 1875 сельских жителей были затронуты стихией. Кроме того, пострадали более 11 га сельскохозяйственных культур.-0-
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