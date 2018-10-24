Из-за шквалистого ветра в Клайпедском порту ограничено судоходство

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судоходство в Клайпедском морском порту Литвы ограничено из-за ураганного ветра и мощных волн. Об этом сообщает литовский новостной портал DELFI.

Как рассказала пресс-секретарь порта Довиле Рингис, в ночь на 24 октября скорость ветра достигала 27 м/с. Высота волн - почти 5 м.

Входа в порт ожидают восемь судов. По словам пресс-секретаря, это не означает, что все суда не могут зайти по причине шторма - для некоторых, возможно, просто нет свободных причалов. Из-за шквалистого ветра на одной из переправ приостановлено паромное сообщение из Клайпеды на Куршскую косу.

Спасательные службы предупреждают, что сегодня в Литве ожидается сильный ветер, на взморье возможны порывы до 28-32 м/с. Местных жителей просят проявлять осторожность и не выходить из дома без особой надобности.-0-