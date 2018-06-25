Из-за сильного паводка на севере Вьетнама погибли 5 человек

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум пять человек погибли и более 10 числятся пропавшими без вести после наводнений и оползней, вызванных не прекращающимися с конца прошлой недели ливнями в ряде провинций северной части Вьетнама. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий Вьетнама.

Наиболее значительно от паводка пострадали провинции Лайтяу, Лаокай и Хазянг. В них затоплены сотни жилых домов, разрушены плотины, мосты и значительные участки автодорог. Нарушено транспортное сообщение во всем северо-западном регионе. Также в ряде районов подтоплены земли сельскохозяйственного назначения, выведены из строя линии электропередачи и связи.

Согласно предварительным подсчетам, нанесенный стихией материальный ущерб превысил 56 млрд донгов (около $2,5 млн).

В пострадавших провинциях проводятся широкомасштабные восстановительные работы. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук потребовал от властей на местах усилить контроль за развитием паводковой ситуации и принять все меры для возвращения населения районов к нормальным жизненным условиям.-0-