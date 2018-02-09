Из-за сильных снегопадов в США отменены более 800 авиарейсов

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обильный снегопад обрушился на Средний Запад США. Из-за непогоды в международном аэропорту Чикаго отменены 550 авиарейсов, а в международном и региональном аэропортах Детройта - 230 и 100 рейсов соответственно, сообщает ТАСС.
Американские авиакомпании American, Delta, Southwest и United предупредили своих клиентов о предполагаемых задержках рейсов в направлении штатов Висконсин, Иллинойс, Индиана, Миннесота, Мичиган и Огайо.
Сильнейшие снегопады ожидаются в северных районах штата Иллинойс, в том числе на территории Чикаго. Согласно метеорологическим прогнозам, снегопад продолжится несколько дней и будет самым обильным за последние годы. Власти Чикаго планируют использовать 300 единиц тяжелой техники для расчистки улиц.
Ожидается, что к 10 февраля в Чикаго выпадет более 20 см снега, а в Детройте - от 15 до 23 см. С 1884 года в Чикаго лишь 9 раз снежный покров превышал 30 см.-0-
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