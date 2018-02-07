Из-за снегопада закрыт японский аэропорт Комацу, отменено движение многих поездов

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильного снегопада сегодня полностью закрыт крупнейший японский международный аэропорт Комацу (центральная часть основного острова Хонсю), отменены десятки авиарейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию NHK.

Также в префектуре Исикава из-за снегопадов не вышли на линии большинство местных поездов, перекрыты многие участки скоростной автодороги.

В снежной ловушке на трассе между префектурами Исикава и Фукуи оказались около тысячи автомобилей. Многие из них стоят в пробке уже более суток, пробка растянулась на 10 км. Расчисткой завалов занимается техника местных властей и вызванных на помощь подразделений ВС.

Непогода стала причиной отмены занятий почти в 440 средних и начальных школах в центральной части острова Хонсю. Детям рекомендовано учиться дома, задания направлены им по интернету.

Снегопады на побережье Японского моря не прекращаются уже трое суток. По информации Японского метеорологического агентства, в некоторых префектурах высота снежного покрова более 1 м, что минимум в 5 раз выше, чем в предыдущие годы.

Из-за непогоды погибли два человека. Один из жителей префектуры Исикава разбился насмерть, упав с крыши собственного дома, которую он в метель пытался очистить от снега. Житель соседней префектуры Фукуи погиб от угарного газа, заснув в засыпанной снегом машине. В префектурах Фукуи, Исикава и Тояма 12 человек упали с крыш и получили травмы во время чистки снега.-0-