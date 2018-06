Из-за стрельбы в Техасе пострадали пять человек

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек получили ранения в результате стрельбы в городе Даллас, расположенном в американском штате Техас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По имеющимся сведениям, инцидент произошел вечером 3 июня во время футбольного матча. Два человека поспорили между собой, завязалась непродолжительная перестрелка. В результате были ранены двое мужчин и три женщины, находившиеся неподалеку. Сообщается, что среди пострадавших оказалась беременная женщина. Раненые были доставлены в госпиталь, где им оказали необходимую помощь.

#BREAKING 3 men and 2 women shot at a football game in Fair Park. Witness who ran for cover shared this cell phone video with @CBSDFW — you can hear at least 60 gunshots...many come very close to him. pic.twitter.com/Vn7vA6BhdB