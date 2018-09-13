Из-за урагана "Флоренс" в США отменили около 800 авиарейсов

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 800 рейсов отменено в аэропортах восточного побережья США из-за приближающегося урагана "Флоренс", сообщает CNN.
Рейсы отменили с 13 до 15 сентября. Режим чрезвычайной ситуации уже ввели в штатах Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Мэриленд, Виргиния, Вашингтон. На восточном побережье проходит массовая эвакуация людей вглубь континента.
Ожидается, что ураган "Флоренс" обрушится на побережье вечером 13 сентября и утром 14 сентября.-0-
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