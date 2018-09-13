Из-за урагана "Флоренс" в США проходит массовая эвакуация

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за надвигающегося урагана "Флоренс" в США проходит массовая эвакуация жителей восточного побережья вглубь континента, сообщает Euronews.

Чтобы не допустить дорожных заторов, движение по автомагистралям юго-восточных штатов открыто только в западном направлении. Американские власти призывают людей не затягивать с эвакуацией.

Предупреждение об эвакуации получили 1 млн 700 тыс. жителей Южной Каролины и Виргинии. Всего в зоне с высоким уровнем опасности проживают 5 млн человек.

Ожидается, что "Флоренс" обрушится на побережье вечером 13 сентября и утром 14 сентября.

В США изменят дислокацию военно-морских судов и авиации из-за урагана Флоренс Ожидается, что Флоренс может стать самым мощным ураганом в США за последние 60 лет. Он сопровождается проливными дождями и сильными порывами ветра, скорость которых превышает 200 км/ч.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер заявил: "Времени на эвакуацию остается все меньше. В какой-то момент эвакуационные пути закроются, а спасатели больше не смогут прийти на помощь, так как сами спрячутся в укрытие".

Тем временем ураган сейчас немного ослаб, но он по-прежнему представляет смертельную опасность. У центра циклона скорость ветра достигает 175 км/ч. Предсказать точное направление его движения трудно. Немало жителей побережья рассчитывают, что ураган пройдет мимо их домов и поэтому отказываются от эвакуации. Они запасаются едой, водой и лекарствами, чтобы пережить стихию, не покидая своих жилищ.

Ущерб от урагана "Флоренс" в США может составить не менее $27 млрд Ожидается, что ураган обрушится на восточное побережье США в ближайшие дни и, вероятно, войдет в десятку самых разрушительных в современной истории страны.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы об объявлении чрезвычайного положения в Северной и Южной Каролине, а также в Виргинии - штатах, находящихся на пути приближающегося урагана "Флоренс". Кроме того, он публиковал в Twitter несколько предупреждений для жителей этих штатов. В одном из твитов Трамп написал, что это один из мощнейших ураганов за много лет и что он напрямую ударит по Северной и Южной Каролине и по Виргинии. Президент США призвал жителей быть осторожными и готовиться к удару стихии.-0-